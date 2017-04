Ronaldinho celebra los 500 goles de Lionel Messi

La otra cara. Por otra parte, Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró en la rueda de prensa, después de sufrir la derrota ante el Barcelona, que su equipo no mereció perder y lamentó que sus jugadores no pudieran matar el partido.

“No digo que no hemos tenido cabeza. La verdad que empatando con diez e ir a presionar arriba, es peligroso. Al final, lo pagamos. No se lo reprocho a los jugadores. Fuimos por el partido, no lo conseguimos. No merecimos perder, pero el fútbol es así. No hay que darle más vueltas y ahora a pensar en el partido del miércoles”, sentenció.