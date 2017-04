Otra sesión sin cuórum en el Senado por culpa de la enmienda

La Cámara de Senadores nuevamente no sesionó al no reunirse este jueves el cuórum debido a las ausencias de los legisladores que apoyan la enmienda constitucional. Ya van dos semanas en que los legisladores no tratan los proyectos establecidos en el orden del día.









