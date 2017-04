Esta es la tercera denuncia que Ortiz lleva adelante contra Alegre, luego de que el liberal haya dicho ante la prensa que el gerente del mandatario fue quien ordenó a policías a ingresar a la sede del PLRA, para luego asesinar a Rodrigo Quintana, el sábado 1 de abril.





Durante la semana dieron a conocer que el empresario decidió querellar a Alegre por difamación, calumnia, injurias y denuncia falsa. Además de esto, denunciaron al mismo hombre ante el Ministerio Público por denuncia falsa y ahora iniciarán una acción privada por daño y perjuicio causados a su imagen, donde pedirán un resarcimiento de entre G. 3.000 y 4.000 millones, según el abogado.





"Efraín mintió y sabía que no tenía pruebas que sustenten la denuncia. No fue su orden (de Ortiz), él no se comunicó con el comisario Paredes Palma, es una denuncia torpe", arremetió el experto en leyes.





El jueves último, la mano derecha de Cartes manifestó a través de un comunicado dirigido a la opinión pública que tomó la decisión ante las "falsas, temerarias y calumniosas expresiones del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre", que pretende atribuirle responsabilidad de los lamentables sucesos ocurridos en el PLRA.





El empresario señaló que dio instrucciones inmediatas a sus abogados para iniciar acciones legales a fin de que Efraín Alegre responda ante la Justicia.





Dijo en aquel momento que presentará una "querella criminal por la comisión del hecho punible de denuncia falsa, previsto en el Código Penal en su artículo 289, y querella criminal por la comisión de los hechos de difamación, calumnia e injuria, previstos en los artículos 150, 151 y 152 del mismo cuerpo legal contra el señor Efraín Alegre".