Objetan adjudicación de Comuna de Luque

Cuatro empresas presentaron ofertas para el lote 1 del llamado (ver infografía). Wilson Oliveira Silva, responsable de la empresa Betupar, señaló que apelará la decisión de la Municipalidad de Luque ante la DNCP, porque considera que lo dispuesto en la Comuna no se ajusta a la Ley de Contrataciones Públicas.

“El argumento del comité evaluador fue que Betupar, que tuvo la oferta más baja, no presentó el certificado de origen nacional del producto, que según ellos es fundamental. Eso no está en Ley de Contrataciones, que además dice que si no se presenta ese certificado, se debe ajustar un 20% el precio ofertado, y aún con eso nuestra oferta seguía siendo la menor”, dijo Oliveira.

Acotó que “la segunda mejor oferta fue descalificada también con un argumento que no se tuvo en cuenta con la empresa Createc en el 2016”.

Liz Fabiola Rodríguez, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Comuna, dijo que el comité descalificó a los tres oferentes por no presentar o no adecuarse a puntos exigidos. “Que se tenga el número más bajo en una licitación no implica que se gana. Hay que ver si cumplen con las exigencias y la formalidad del pliego. También el modelo de pliego de la DNCP cambió con relación al año pasado”, añadió.