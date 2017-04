No deben aumentar precios en Semana Santa

Aseguró que no se debería de registrar un aumento de precios "a no ser que los proveedores alcen, pero no creo porque también quieren vender", dijo.





Se estima que desde este lunes muchas personas ya comenzarán con sus compras para la Semana Santa, otros lo harán recién entre el miércoles y jueves, por lo que se debe prestar atención a los precios que tengan los productos en esos días.



MERCADO 4 VERSUS SUPERMERCADOS



El Mercado 4 es un espacio sin injerencia de Capasu y los precios aumentan de acuerdo a la demanda.



Desde la semana pasada, los precios comenzaron a inflarse, en el caso de la carne y productos a granel hasta G. 2.000 por kilo.





ÚLTIMAHORA.COM realizó un comparativo de precios entre una de las grandes cadenas de supermercados del país y el Mercado 4. La diferencia de precios es bastante llamativa.



OFERTAS ABASTO NORTE



El Abasto Norte acordó con el Ministerio del Trabajo la reducción de precios de alimentos para beneficiar a la ciudadanía, especialmente a los sectores de menores ingresos, durante la Semana Santa.



Esta campaña se inició el sábado 8 de abril y finaliza el jueves 13 de abril.



Los costos serán los siguientes: