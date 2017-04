Ella se negó a borrar el material de su cuenta, por ende Maximiliano le amenazó con publicar el material y sacarla del concurso. Hace más de un año la joven se está preparando para el certamen de belleza que sirve como previa para la clasificación al Miss Universo Paraguay, Miss Mundo Paraguay y Miss Supranational.





Ana Livieres es modelo hace al menos 10 años. No es conocida solo en Paraguay sino en el mundo por su belleza, sencillez y toda su figura que es aprovechada por marcas reconocidas internacionalmente.





"La violencia que tiene el post que realizó en su página denota una insatisfacción personal o frustración; como quieran llamarle, que expuso públicamente. No debía decir más que 'ella no fue admitida porque la organización juzgó que no encaja con el perfil que deseamos'. Pero en lugar publicó el video para obtener atención de los medios y que los paraguayos hoy y ayer estén hablando de esto", contó en contacto con el ULTIMAHORA.COM desde Argentina.





Embed Nuestro total apoyo a la modelo @analivieres quien se preparaba arduamente para un conocido certamen a nivel nacional, una vez más una injusticia. Dejando constancia de que aquel videoclip fue netamente profesional un trabajo internacional. No es la primera vez que subestiman a una candidata con cualidades y preparación por un tema profesional. ¿Y vos qué opinas? #ModelosParaguay Una publicación compartida de MODELOS PARAGUAY (@modelos_paraguay) el 20 de Abr de 2017 a la(s) 1:36 PDT







Comentó que Maximiliano le escribió por WhatsApp para pedirle que borre el video porque ese no es el perfil que ella debe mostrar. Sin embargo, Ana cuestionó que la organización "muestran a las modelos con ropas cortas pero les parece vulgar un beso actuado".





Detalló que le pagaron el monto total de la inscripción tras el escándalo, y afirmó que no rubricaron un acuerdo en ningún documento. Pese a esto le indigna, dijo, la forma de reaccionar de gente supuestamente profesional. Se apenó por la alta discriminación que la somete en estos momentos. Reveló, igualmente, estar a favor de la comunidad gay.





"De todos modos la vida siempre me da lo mejor. Agradezco como se dan las cosas. No podría trabajar con gente homofóbica estando yo tan a favor de los derechos y la igualdad LGTBI", confesó.