Moro dice que no ordenó la prisión para evitar traumas

El juez federal Sergio Moro, que ayer condenó al ex presidente Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero, explicó en su sentencia que no ordenó una prisión cautelar del ex mandatario para evitar ciertos traumas.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}