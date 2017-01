Los nuevos taxis, que según sus responsables han tenido una excelente acogida, unen Miami Beach con el centro de Miami a través de la bahía (Biscayne Bay) en unos 25 minutos.



El director de transporte de la ciudad, José González, explicó hoy a Efe que se trata de evitar los atascos y las aglomeraciones de tráfico en aquellos días en los que se concentran un gran número de visitantes.



"Queremos demostrar que es un servicio eficaz para las personas que viven o trabajan en Miami Beach", aseguró el responsable del programa, convencido de que será un éxito.



Por ahora el servicio sólo funcionará los fines de semana -de viernes a domingo-, aunque el ayuntamiento pretende ampliar la frecuencia más adelante.



"Los fines de semana están más activos que el resto de la semana. Este lugar es un destino internacional y aquí hay mucho turismo", añadió al respecto.



Jessica Hernández, directora de "Water Taxi Miami", comentó que los usuarios están muy satisfechos con el servicio porque "saben, con toda certeza, que van a tardar unos 25 minutos en cruzar la bahía", un tiempo que podría doblarse en aquellas horas con mayor afluencia de autos en las carreteras.



"En el agua no hay tráfico. Sabemos perfectamente el tiempo que tardamos en llegar a destino", indicó Hernández.



Marissa Bolaños, una joven de 21 años de Fresno (California), también remarcó que el servicio "es muy conveniente, sobre todo para los turistas", y no dudaría en utilizar este servicio más a menudo.



Ross y Daniela Anderson, un matrimonio de California que pasó sus vacaciones en Miami, se decidieron a utilizar el barco en vez de un taxi convencional o un chófer privado.



"Puede ser muy bueno si el servicio te deja donde necesitas ir, además las vistas desde aquí son espectaculares", declaró Ross Anderson.



El precio es de quince dólares para un uso ilimitado durante el día y los residentes en la ciudad se beneficiarán de un descuento del cincuenta por ciento.



"Cada viaje que no se haga en un vehículo supone una mejora en la calidad de vida para todos los residentes", aseguró González.



Las autoridades locales tienen sobre la mesa otros planes para seguir impulsando e incentivando el uso del transporte público en el sur de la Florida, ya sea por vía terrestre o marítima.



"Sabemos que para transitar entre Miami y Miami Beach en un vehículo, dependiendo de la hora puede tomar mucho tiempo. Ese tráfico no existe en el agua, por lo que podemos utilizar nuestra bella bahía" para el viaje, apostilló el directivo municipal.



Según fuentes municipales, entre 12 y 15 millones de personas viajaron en transporte público en la ciudad de Miami Beach durante el año 2016, una cifra que pretenden incrementar con la puesta en marcha de nuevas rutas de autobús, trolebús o el nuevo "water taxi".