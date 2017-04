"Me gustan la disciplina y el buen fútbol"

"Soy un tipo al que le gustan las cosas bien hechas, la disciplina y el buen fútbol", comenzó diciendo el estratega uruguayo, quien estuvo acompañado por Daniel Enriquez, gerente deportivo de Cerro.

atractivo. Matosas comentó que hubo muchos factores que motivaron su llegada a barrio Obrero, entre ellos, el proyecto serio y tangible que fue presentado. "No entiendo la vida sin estar vinculado al fútbol, es parte de mi vida. Me gustó la seriedad con la que me trataron, sentí mucho respeto desde el inicio, no hubo cuentos chinos. Y la otra cosa es por la cercanía (de su familia). Voy a un cuadro popular, la mitad más mucho y estoy cerca de casa", dijo el DT nacido en Argentina y nacionalizado uruguayo.

intensos. Durante todo momento el entrenador del Ciclón remarcó la importancia de contar con un equipo rápido y en buenas condiciones físicas.

"Me encanta que mi equipo salga de memoria, no me gusta cambiar mucho. Hoy todo el mundo corre, me gusta que mis equipos sean intensos, también me gusta la participación de todos los jugadores a la hora de iniciar las jugadas, el compromiso grupal es elemental", apuntó.

partido a partido. En un momento de la charla, Matosas reconoció la importancia de disputar finales en todos los frentes que les toque jugar y la obtención de campeonatos. Dijo que no se puede asegurar algo sin emprender el trabajo planificado e ir paso a paso y partido a partido.

"No prometo copas, primero armar un equipo y salir a ganar el partido que viene", comentó.

elogios. El entrenador de Cerro se tomó unos minutos para reconocer el esfuerzo y el liderazgo positivo de Nelson Haedo Valdez, quien desde su llegada se encuentra entrenando intensamente y evolucionando de una lesión muscular.

"Es un tipo que tiene un aura muy buena, siempre está con buena predisposición al trabajo. Tenemos una gran comunicación", dijo.

Matosas comentó que la base para el crecimiento grupal y para la obtención de los objetivos trazados es importante conocer la cultura de cada país y el comportamiento de cada jugador. "Es difícil, pero cuando el entrenador consigue eso, el trabajo está hecho en un 60 por ciento", comentó el entrenador uruguayo.





Con pocos cambios para medir al Triqui