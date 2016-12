La instantánea, que ya recibió más de 2 millones de "me gusta" en la red social entre ambas cuentas, sería la confirmación de la relación entre la exmujer de Marc Anthony y el rapero canadiense, de 30 años.



Precisamente, esta fotografía vendría a disipar definitivamente los rumores de reconciliación que también surgieron entre Jennifer López y su exmarido tras el beso en los labios que se dieron durante la gala de entrega de los Grammy Latino en noviembre pasado.



Estos comentarios se avivaron tras conocerse que Anthony y su esposa, la modelo Sharon de Lima, iniciaron los trámites de divorcio, aunque la fotografía entre Drake y la cantante y actriz acaban con esa posibilidad.



Curiosamente, ninguno de los dos artistas puso ningún comentario en la fotografía, lo que deja abierta a la imaginación de sus seguidores el motivo y contenido de la misma.



La que aparentemente no tiene muchas dudas de lo que sucede entre ellos es la cantante Rihanna, exnovia de Drake, que, según medios especializados, dejó de seguir a ambos en las redes sociales este fin de semana.



La madre de dos hijos de Marc Anthony ya publicó hace dos semanas una fotografía en la que se la veía sonriente con Drake, que hizo lo propio en su cuenta en Instagram, lo que aumentó los rumores de una posible relación que se iniciaron cuando el rapero, 17 años más joven que la boricua, asistió a dos conciertos de Jennifer López en Las Vegas.



En caso de confirmarse oficialmente esta relación, la cantante de "No me ames" y "Qué hiciste" mostrará de nuevo su querencia por los artistas, pues además de Marc Anthony también estuvo casada con el bailarín Cris Judd.



Asimismo, Jennifer López mantuvo una larga relación con el también actor Ben Affleck, salió con el productor y rapero Puff Daddy y su último exnovio fue otro bailarín, Casper Smart, con el que estuvo cerca de tres años, hasta que se dijeron adiós en agosto pasado.