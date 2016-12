El hecho se registró alrededor de las 17.00 frente a la estancia ubicada en Yacui-Guasu, del distrito de Mayor Otaño por parte del colono brasileño Vilmar Eisen y sus guardias, quienes incluso realizaron disparos intimidatorios.



El objetivo era que Cortese abandone el sitio y, a su vez, que entregue una tarjeta de memoria de su cámara que contenía ciertas grabaciones y entrevistas hechas por el periodista con base en un trabajo investigativo.



Se trata de unas 1.200 hectáreas que habían sido arrendadas a Giovanni Luis Tonel hasta el año 2018, según el contrato. Pese a ello, el hombre fue desalojado del sitio sin poder retirar sus maquinarias. La denuncia llegó a manos de Cortese, quien decidió obtener la versión de los ocupantes del inmueble.



"No lograron quedarse con nada mío. Se quedaron con algo mío, pero porque les entregué una tarjeta de memoria que no era la que contenía todas las imágenes del caso. Nos tuvimos que retirar del sitio debido a los ataques", denunció en contacto con Telefuturo.



Explicó que desde julio de este año existe una denuncia judicial de desalojo contra los ocupantes del terreno, pero la Policía no da lugar a la orden. Sostienen que personas con mucho poder están detrás de lo sucedido.



"Ordenaron que me rompan la cámara. Empezaron a salir varios guardias, eran siete y estaban completamente armados. La misma cantidad de policías me acompañaban, pero no decidieron actuar ante lo sucedido. Los dueños del inmueble lanzaron varios disparos al ver que llegábamos", relató.



SOLIDARIDAD DE PERIODISTAS. Por medio de un comunicado, la Asociación de Periodistas del Sur (Apesur) expresó su repudio ante lo sucedido y a la vez su solidaridad con el colega Raúl Cortese, luego de los actos de violencia y vandalismo de los que fue víctima en la tarde de ayer lunes.



En el documento lamentaron, además, la falta de control de la Policía Nacional para velar por la libre circulación de los trabajadores de prensa.