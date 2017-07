Angélica, luego de su interpretación de I'll Stand By You de The Pretenders, recibió el pase directo a la semifinal de la competencia.





Angelina Green. mp4



El concurso de talentos America's Got Talent cuenta con la presencia de renombradas personalidades como jurado: Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum y Simon Cowell. La supermodelo Tyra Banks reemplaza a Nick Cannon en la conducción del show.





Durante la audición, Klum elogió la sonrisa de Angélica, dijo que era "contagiosa" y que podía ver que la había sacado de su hermosa madre. Le preguntaron si eran unidas, a lo que la joven respondió que ella era su mejor amiga y que la apoyaba siempre en todo.





Angélica contó que cantaba desde siempre, pero que se tomó más en serio la música a partir del divorcio de sus padres, que fue una etapa muy dura para ella y en la cual la música le ayudó mucho. El jurado del programa y el público la ovacionaron de pie luego de su presentación.