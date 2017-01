Estrellas de Hollywood le cantan "Sobreviviré" a Donald Trump

Natalie Portman, Amy Adams, Chris Pine y Emma Stone figuran entre los artistas que se prestaron a hacer este video, publicado el miércoles, pocos días antes de que el controvertido magnate llegue a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.



Cantando el tema o recitándolo de manera dramática, los actores entonaron versos como los del comienzo de la canción: "Al principio tenía miedo, estaba paralizado y seguía pensando que no podría vivir sin ti a mi lado. Pero pasé muchas noches pensando cómo me hiciste daño, me hice fuerte y aprendí a salir adelante".



En el video, de tono irónico, también aparecen los actores Alden Ehrenreich, Andrew Garfield, Michelle Williams, Joel Edgerton, Hailee Stenfield, Greta Gerwig, Michael Shannon, Dakota Fanning, Taraji P. Henson, Felicity Jones, Dev Patel, Ruth Negga, Mahershala Ali, Lucas Hedges, Naomie Harris, Matthew McConaughey y la intérprete de origen latino Anya Taylor-Joy.



"I Will Survive", una canción de Gloria Gaynor del género disco editada a finales de los años 70, se convirtió con el paso del tiempo en un himno de resistencia especialmente usado para apoyar las reivindicaciones de movimientos feministas y activistas por los derechos de la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales).

