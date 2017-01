Según lo relatado por la mujer en contacto con ÚH, al darse cuenta de que su firma se encontraba falsificada en tales documentos, fue hasta una sede fiscal del centro de Encarnación para radicar una denuncia, tal y como las autoridades del Ministerio Público recomendaron.





Fue a las 12.00 de este miércoles debido a cuestiones laborales que le impiden ir más temprano. En mesa de entrada le dijeron que podía pasar ante un fiscal a declarar, sin embargo, el agente le dijo que su guardia había acabado, por lo que la derivó con otro fiscal de apellido Díaz.





Este funcionario le dijo que, en realidad, las denuncias son hechas en mesa de entrada, por lo que debía volver al lugar para que le tomen una declaración. Así lo hizo, luego de perder 45 minutos a causa de las indefiniciones de los servidores públicos.





Al llegar de nuevo a la mesa de entrada, la mujer le dijo amablemente que estaba tomando otra denuncia y que ya no le daba el tiempo para tomar la suya debido a que su hora de salida era a las 13.00. La denunciante explicó que no podía presentarse más temprano, por lo que le recomendaron que recurra a un abogado.





TE QUITA LAS GANAS DE DENUNCIAR





"Pienso que no le dan la importancia necesaria al caso, deberían de tener personal especializado solo para esto. Como no podían tomar la denuncia me dijeron que haga una nota con un abogado y la presente. Todo un trámite para algo que podía ser sencillo. Te quita las ganas de denunciar", comentó.





"En medio de tanta corrupción, denunciar al menos es una gota de esperanza para que cambien las cosas y ocurre esto. Yo no firmé la planilla y quiero denunciar para dejar precedentes porque esto ya es un chiste", dijo.





Los colorados oficialistas entregaron días atrás unas 360.000 firmas "populares" para que el Congreso pueda tratar el proyecto de una enmienda constitucional que dé pie a la reelección.





Rápidamente opositores liberales denunciaron haber encontrado firmas de personas fallecidas dentro de las planillas presentadas por los colorados ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Luego, varios ciudadanos comenzaron a denunciar que dentro de las planillas estaban sus datos y firmas falsas.