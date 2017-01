El United se acerca a la final de la Copa de Liga inglesa

Hoy se juega la otra semifinal de la Copa, desde las 16.45 por ESPN 2. Southampton recibirá al Liverpool.

Derrota y clasificación. El Atlético de Madrid completó su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey ante Las Palmas con una derrota (2-3), dos goles del francés Antoine Griezmann y del argentino Ángel Correa y una atajada de Miguel Ángel Moya, fundamentales para evitar tensiones, y con el susto final del 2-3.

La derrota permitió el pase del Colchonero, ya que en la ida había vencido por 2-0.

La Copa del Rey continuará su disputa con cuatro juegos, Alavés vs. Deportivo La Coruña, Córdoba vs. Alcorcón y Villarreal vs. Real Sociedad (desde las 15.00) y desde las 17.15 Barcelona buscará revertir el 1-2 en contra sufrido la semana pasada ante el Athletic Bilbao, en condición de local.

A los cuartos. Nápoli se impuso por 3-1 al Spezia, de Segunda División, y selló el pase a los cuartos de final de la Copa Italia, en la que se enfrentará al ganador del duelo entre el Fiorentina y el Chievo Verona (hoy, a las 13.30).

El polaco Piotr Zielinski, el italiano Emanuele Giaccherini y Manolo Gabbiadini anotaron los goles decisivos para eliminar a un Spezia. Además hoy Juventus también buscará seguir en la Copa, desde las 16.45 ante Atalanta.