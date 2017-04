Contemplar la Pasión

Hagamos el propósito de estar más cerca de la Virgen estos días que preceden a la Pasión de su Hijo, y pidámosle que nos enseñe a contemplarle en esos momentos en los que tanto sufrió por nosotros.

El papa Francisco a propósito del evangelio de hoy dijo: “El error fue pensar que todo se resolvía con observar los mandamientos, pero estos no son una ley fría, porque nacen de una relación de amor y son ‘indicaciones’ que nos ayudan a no equivocarnos en nuestro camino para encontrar a Jesús. Así, los fariseos cierran el corazón y la mente a cualquier novedad, no entienden el camino de la esperanza.

Es el drama del corazón cerrado, el drama de la mente cerrada y cuando el corazón está cerrado, este corazón cierra la mente, y cuando corazón y mente están cerrados, no hay sitio para Dios, sino solamente para lo que nosotros creemos que se debe hacer.

Sin embargo, los mandamientos llevan una promesa y los profetas despiertan esta promesa. Los que tienen corazón y mente cerrados no consiguen acoger el mensaje de novedad llevado por Jesús, que es el que había sido prometido por la fidelidad de Dios y de los profetas. Pero ellos no entienden.

Y de este modo es un pensamiento cerrado, que no está abierto al diálogo, a la posibilidad de que haya otra cosa, a la posibilidad que Dios nos hable, nos diga cómo es su camino, cómo ha hecho con los profetas.

Esta gente no había escuchado a los profetas y no escuchaba a Jesús. Es algo más que una simple terquedad. No, es más: Es la idolatría del propio pensamiento. ‘Yo pienso así, esto debe ser así y nada más’.

