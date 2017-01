Keyla Milena, así se llama su hija, quien ya estaba en la última etapa de gestación cuando su padre fue baleado. El mismo estuvo feliz de poder conocerla, ya que los médicos no le daban posibilidades de que pudiera sobrevivir.

"Cuando llegué al hospital de Villa Elisa me acuerdo que vino un doctor y le pregunté si iba a morir, me dijo que no, que tenga esperanza y se fue, luego perdí la noción", recordó Carlos en una entrevista con Red Guaraní.

El joven manifestó lo que sintió al estrechar entre sus brazos a su pequeña princesa: "Fue algo inexplicable al alzarle por primera vez, al besarle y ahora estar con ella, al ladito de mí", expresó con una sonrisa en sus labios.

