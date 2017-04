Campo Grande recibe al expreso azul

Un golpeado Independiente de Campo Grande recibe esta tarde en el Ricardo Gregor, desde las 17.00, a un interesante equipo de Sol de América que en sus últimos triunfos los consiguió de manera de abultada y contundente.

El equipo dirigido por Celso Ayala viene de caer ante Libertad por el marcador de 0-2, el plantel va ansiosamente tras el triunfo, ya que aún no ha podido ganar desde que hace de local en Campo Grande, pero enfrente tendrá a un Danzarín que viene de golear al Sportivo Luqueño en la fecha 11 (0-3) y que no dará tregua, ya que buscará la victoria para no perderle pisada a los de arriba.