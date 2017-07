¿Bajada de línea oficialista en Unicanal?

La periodista Carmen Ruíz y otros dos trabajadores fueron despedidos del canal de televisión Unicanal, supuestamente por querer formar una base sindical. Si bien el empresario Javier Bernardes niega vínculos con Horacio Cartes, Ruíz confesó este jueves que dan órdenes a los comunicadores de no entrevistar a referentes de la oposición.

"A mi me desvincularon en la noche de ayer, terminando uno de los espacios en los que participo. El gerente general, Sergio Pizzurno, me llama a reunión y me avisa que tienen que hacer recorte de personal porque no cerraban los números. Ahora mismo se está desvinculando a los compañeros. Coincidentemente íbamos a tener una asamblea para formar la base sindical de Unicanal y yo iba a ser delegada", manifestó Carmen Ruíz acerca de su despido, catalogado de arbitrario por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), que se movilizó en repudio.