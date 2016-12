"No nos dan ninguna respuesta. Llamamos al MEC y nos dijeron que cobraríamos en noviembre y no salió; luego dijeron en diciembre y no sale todavía, que Hacienda no desembolsa la plata es lo que nos dicen", manifestó una de las afectadas a este medio.







El Ministerio de Educación destina becas a la Educación Superior y Educación Escolar Básica para apoyo a estudiantes de los diferentes departamentos. El desembolso se realiza dos veces al año, pero en este caso, según los denunciantes, solo un grupo recibió el desembolso en octubre, mientras que otro continúa aguardando.





Jorge González, director de Becas del Ministerio de Educación, en contacto con ULTIMAHORA.COM dijo que el proceso administrativo por parte del MEC ya finalizó y que el Ministerio de Hacienda es el encargado de habilitar el dinero para el desembolso.



"En el Ministerio de Hacienda se hace un seguimiento de la conformación de una lista para el pago, se verifica con la parte financiera, va al ministro de Hacienda y él firma por resolución. Ahí termina el proceso del Ministerio de Educación", manifestó el director de becas del MEC.





González dijo que para el viernes ya se tendría un panorama más claro con respecto al desembolso de estas becas.