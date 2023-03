Viuda lamenta que usen datos de su marido "en cuestiones de la mafia"

Al respecto, Liza Santander, viuda de Roque Ismael, aclaró en contacto con radio Monumental 1080 AM que la firma que aparece en el contrato de compraventa no pertenece a su marido.

La mujer lamentó que hayan utilizado los datos de su marido para “involucrarlo en cuestiones de la mafia”.

“Mi marido no firmó nada. Estuve viendo en la televisión la fotografía de este documento y la firma es bastante diferente a la de mi marido. Él no tuvo nunca una Toyota Hilux”, afirmó.

Igualmente, indicó que su esposo siempre se dedicó a hacer trabajos de arquitectura y a la docencia universitaria. Descartó que se dedique a la venta de vehículos.

Lea más: Documento de camioneta incautada de auxiliar fiscal es falso, según Policía

“Realmente es triste que utilicen la cédula de una persona que no tiene nada que ver y le metan en los problemas de la mafia. Mi esposo no tiene nada que ver, él no se dedicaba a hacer ningún tipo de negocios”, prosiguió.

Asimismo, recordó que en noviembre del año pasado visitaron una playa de autos porque estaban con intenciones de cambiar el vehículo que tenían, un Toyota Ractis, por otro.

“Le gustó mucho a mi marido un Toyota Vitz y entregamos el Ractis para retirar el otro vehículo”, recordó e indicó que en esa ocasión entregaron copias de documentos para gestiones de la chapa del nuevo rodado que adquirieron.

Más detalles del caso

Claudia Giselle Guillén protagonizó un incidente con agentes de Automotores de la Policía y fue imputada por reducción y resistencia. La Fiscalía dispone de seis meses para investigar el hecho y formular acusación.

La mujer había sido retenida con un vehículo denunciado como robado en el Brasil. Fue tras un operativo llevado a cabo en inmediaciones del Cementerio del Este, en Asunción, cuando los agentes policiales divisaron una camioneta de la marca Toyota, modelo Hilux, cuyas placas llamaron la atención porque no son originales.

La mujer actuó de forma prepotente y se opuso al procedimiento, junto con su madre, quien incluso habría escupido a los agentes.