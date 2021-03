Hasta el momento ya se cuenta con dos videos. Uno de ellos es de una cámara ubicada dentro del supermercado, donde se logra ver la explosión casi al mismo tiempo de ambos cajeros. Otras son imágenes externas, donde se visualizan cinco siluetas.

Los delincuentes utilizaron un soplete para poder hacer los orificios y colocar los explosivos, según informó el comisario Cesar Silguero a Telefuturo.

Embed Revelan imágenes de circuito cerrado del momento de la explosión de los dos cajeros, ubicados en un supermercado.

Hasta el momento el Banco Nacional de Fomento declaró que fueron robados G. 470 millones, mientras que el banco Atlas aún no notificó, pero según datos se trataría de poco menos de G. 1.000 millones. Ambos cajeros fueron cargados este fin de semana.

Las autoridades investigan el tipo de explosivo utilizado, ya que hasta el momento no hay rastro de dinamita en gel, un producto normalmente utilizado para este tipo de hechos.

Otra posibilidad sería que se trate de un dispositivo eléctrico. Además, según testigos, los hombres tenían herramientas precisas para cometer el robo.

Los cajeros sí contaban con el sistema de entintado, pero este no funcionó. Al respecto, se manejan dos hipótesis: Una de ellas es que los delincuentes no hayan dañado la bandeja donde están los billetes y por ende no haya salido la tinta.

La otra hipótesis sería que personal que se haya encargado de cargar el dinero esté involucrado, por lo que los funcionarios ya fueron convocados a declarar.

Según testigos, la banda de asaltantes estaría conformada por paraguayos y al menos un brasileño.