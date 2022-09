Los dos plantearon un recurso de casación para anular la sentencia, pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo declaró inadmisible el viernes, con lo que quedaron firmes las penas de ambos. Ahora se espera que se haga efectiva su reclusión.

La abogada Patricia Doria, representante del empresario Julio Mendoza Yampey, una de las víctimas del esquema de usura y aprietes judiciales del clan González Daher, habló este lunes sobre los resarcimientos a los que podrán recurrir las personas afectadas.

"Con la sentencia se comprobaron 155 casos de usura en el juicio y denuncias falsas. Entonces, esa cantidad de víctimas se encuentran habilitadas a reclamar", explicó a Monumental 1080 AM.

"Nosotros, en representación de Mendoza Yampey, estamos habilitados para ejercer esa pretensión", agregó.

Indicó que se podrá presentar una demanda ante el fuero civil o el fuero penal para iniciar la diligencia pertinente y acotó que los plazos dependerán de la actitud de la contraparte, ya que puede presentar acciones para dilatar el proceso.

El resarcimiento debe incluir un monto concreto en forma particular sobre el valor del perjuicio económico. "El daño es particular y eso se tiene que medir en cada caso, no es algo global", manifestó a la radio.

El empresario Julio Mendoza Yampey fue demandado por Ramón González Daher por la suma de G. 5.000 millones y, en el ámbito Penal, por una supuesta estafa de G. 240.554.525.035, de las cuentas en guaraníes; y USD 11.711.977, de sus cuentas en dólares.

El prestamista luqueño le había dado a Mendoza un crédito de G. 15.900 millones, de los cuales, con los elevados intereses, llegó a pagar más de lo debido.

RGD prestaba altas sumas de dinero a diferentes personas, pidiendo cheques en garantía y a raíz de que las cuotas eran elevadas, si se atrasaban en una sola, refinanciaba con un interés superior.

Así iba cobrando, utilizando intereses sobre intereses y cuando finalmente las personas pretendían saldar la deuda, él no se hacía encontrar y las denunciaba utilizando como pruebas los cheques.

Usaba así el sistema judicial para extorsionar a sus deudores, que en muchos casos terminaban pagando el doble de la deuda.

Los González, padre e hijo, fueron condenados en diciembre del 2021 por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.