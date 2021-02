Vecinos pueden volver a sus casas, tras controlarse incendio en Petropar

"La gente ya puede pasar esta noche tranquila en sus casas sin ningún inconveniente", expresó en conversación con NPY.

Lea más: Bomberos "atacan con todo" y logran extinguir las llamas del tanque de Petropar

Explicó que empezaron a tratar de extinguir el fuego con espuma, sin embargo, la situación y el equipamiento con el que contaban no les permitió, por lo que procedieron a realizar toda la noche trabajos de enfriamiento, que continuaron en la mañana de este lunes.

bomberos1.jpg Luego de 36 horas los bomberos voluntarios lograron contener el incendio en Petropar. Foto: Fernando Calistro.

Relató que técnicos de Petropar inyectaron por debajo agua y se verificó que había una temperatura de 43° y estaba el tiempo nublado.

Nota relacionada: Titular de Petropar resalta la evacuación y los trabajos para contener incendio de tanque

"Esta es la nuestra dijimos, si no aprovechábamos esto ya no aprovechábamos nunca más, un ataque masivo se puede decir, con todo lo que teníamos hasta lo último y extinguimos las llamas, pero estamos atentos por si pueda haber una reignición, pero no hay peligro de fuego", expresó.

Festejo de los vecinos

Los vecinos de la zona fueron hasta el lugar para agradecer con aplausos a todos los bomberos voluntarios quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas, que se iniciaron a las 1.30 de este domingo.

Las personas llevaron globos de color amarillo y carteles para agradecer a los voluntarios entre gritos y aplausos. Además circularon por la zona en caravana y a bocinazos saludaban a los voluntarios.

Le puede interesar: Casi 20 horas de incesante trabajo de bomberos por incendio en Petropar

Algunos voluntarios no pudieron evitar darse un cálido abrazo e incluso muchos de ellos dejaron caer algunas lágrimas.

bomberos2.jpg Los bomberos recibieron el agradecimiento de los pobladores de Villa Elisa, tras el arduo esfuerzo. Foto: Fernando Calistro.

Rubén Valdez agradeció también a los vecinos, quienes les llevaron toldo y le proveyeron de alimentos durante las 36 horas que duró el fuego en el lugar.

"Esto no tiene pago, la satisfacción de ver esto, la cara de felicidad de la gente que está acá, eso no tiene costo", agregó.

El caso

El incendio comenzó a las 1.15 del domingo y alertó a todos los vecinos de unos 500 metros a la redonda, quienes tuvieron que evacuar la zona ante una posible rápida propagación de las llamas. La evacuación de los lugareños se realizó en medio de una intensa lluvia.

La Municipalidad de Villa Elisa y la parroquia local habilitaron albergues transitorios para las familias, donde muchos pasaron la noche.

Al menos 27 vehículos de varias compañías del país llegaron hasta el lugar para trabajar. Se utilizó espuma para combatir nafta, también espuma para alcohol.

El tanque siniestrado tiene una capacidad de 4.000 m3, un sistema para protección de incendios y un talud que abarca más del 30% de su capacidad en caso de derrames.