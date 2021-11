Vecinos en Misiones se oponen a plantación de soja

Los manifestantes se reunieron este viernes en el lugar con el intendente de la ciudad, concejales municipales y miembros de la comunidad. El dueño de la propiedad fue citado, pero no se presentó, por lo que los vecinos decidieron cerrar la ruta internacional PY01, a la altura del km 241, como medida de protesta.

"Hoy nos movilizamos, estuvieron con nosotros el intendente y dos concejales, dirigentes de organizaciones campesinas; ciudadanía de Gabino Rojas, San Antonio, docentes y alumnos de la comunidad. Cerramos la ruta rechazando la producción de soja y la utilización de agrotóxicos, porque pone en riesgo nuestro medio de subsistencia", expresó Salomé Meza, pobladora de la comunidad.

Meza sostuvo que tienen prevista una reunión el próximo martes con el intendente, los 12 concejales y nuevamente se citará al propietario para ver qué se puede hacer para frenar el avance en la producción de la soja en la comunidad. Sostienen que se trata de una zona urbana y no se cumplen los requerimientos legales para su cultivo.

“Apareció un vehículo desconocido que se mantuvo cerca, pero no se bajó junto a nosotros, en la movilización, él vino a mi casa, me preguntó el por qué de la movilización y me dijo que él debe producir”, manifestó la mujer.