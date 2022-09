Vecinos denuncian ola de asaltos en zona de Luque

Vecinos denuncian ola de asaltos en la zona Mora Cué de la ciudad de Luque. Las víctimas cuentan su mala experiencia y aseguran que los agentes policiales no actúan como deberían.

En las últimas horas, se virilizó el circuito cerrado donde se aprecia cuando unos motochorros asaltan a una joven, frente mismo a su vivienda y con su padre de testigo.

Los delincuentes se alzaron con su cartera en la cual contenía sus documentos, dinero en efectivo, un aparato celular y sus medicamentos.

“Estoy asustada todavía, estaba llegando con papá a casa, estaba de espalda, pensé que era un delivery, pero cuando me di cuenta ya me estiró la cartera, y papá me dijo que le dé nomás, porque tenía un arma”, relata la joven entre lágrimas.

Los vecinos aprovecharon las cámaras de Telefuturo para reclamar mayor seguridad para el barrio.

Mencionaron además que la Comisaría 28ª de Moras Cué hace caso omiso a sus denuncias y que ya trataron por todos los medios de contar con el apoyo de ellos, con recorridas, controles en la vía pública o intervenciones en zonas peligrosas.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1571496457521299456 Vecinos denuncian ola de asaltos en la zona Mora Cue de la ciudad de Luque



Las víctimas cuentan su mala experiencia y aseguran que los agentes policiales no hacen nada



EN VIVO: https://t.co/pASLMhm15D#TelefuturoPy #LaLupaPy pic.twitter.com/Ux682ig0Wm — Telefuturo (@Telefuturo) September 18, 2022

Según los pobladores, la comisaría alega que no cuenta con los agentes necesarios para realizar un patrullaje o que sus unidades móviles están descompuestas.

Así también lamentaron que solo hagan un recorrido por la ruta principal y no por el barrio, que ahora los necesita "más que nunca", debido al aumento de los casos de robo, sobre todo, de parte de jóvenes adictos a las drogas.

Lee más: Vecinos realizan vigilia para evitar cierre de Madame Lynch

Indicaron que no solo los motochorros están al acecho por las calles, sino también hay malvivientes que ingresan a las viviendas y roban todo lo que encuentran a su paso.

Desde sábanas hasta plantas son substraídas de las viviendas y lamentan que los niños ya no puedan jugar tranquilos y que al caer la tarde se deban mantener bajo llave en sus viviendas.

Señalaron que anteriormente estas cosas no ocurrían en el barrio y que ahora se está volviendo una constante insostenible; en consecuencia, esperan el rápido actuar de las autoridades, incluyendo con respecto al microtráfico.