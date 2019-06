Usuarios de Uber denuncian cobros excesivos por viajes

Una de las denuncias la realizó un usuario de nombre Carlos Pavón, quien comentó que durante este viernes solicitó el servicio en dos ocasiones del día. En una de ellas, el sistema le cotizó G. 29.000 mientras que, en el otro, G. 26.000.

El afectado comentó que, luego de unas horas, recibió un mensaje del banco con el que opera, informando que se registró un cobro por el servicio de transporte por un valor de G. 2.900.000 y otro por G. 2.600.000.

“Me cobraron más de G. 5 millones e hice mi reclamo, pero la respuesta fue automática. Entonces escribí a la página en Instagram y me indicaron que vaya a una oficina en el hotel Esplendor y, al ir a la sede, me di cuenta de que varias personas hicieron su reclamo por los cobros irregulares”, explicó a la emisora 800 AM.

Embed Vengo a contarles que me encuentro muy indignado con la empresa de Uber Paraguay. El pasado miércoles decido tomar un viaje, el costo del mismo era de 19.000 gs. La opción más simple a la hora de no manejar efectivo es la de registrar tu tarjeta de credito o débito dentro de la — Sanguines. (@sanguines_) 14 de junio de 2019

Ante esta situación, Uber Paraguay reconoció los cobros irregulares e informó por medio de su cuenta de Twitter que hubo pagos que se procesaron incorrectamente debido a un error en el sistema.

Embed Informamos que en las últimas horas notamos que ciertos pagos realizados con tarjetas de crédito se procesaron incorrectamente debido a un error en el sistema. Estamos dando soporte a cada caso para reembolsarlos. La situación ya está regularizada. Disculpas por el inconveniente. — Uber Paraguay (@Uber_PY) 15 de junio de 2019

“Estamos dando soporte a cada caso para reembolsarlos. La situación ya está regularizada. Disculpas por el inconveniente”, expresa el posteo.

La plataforma de servicios de transporte por internet también está en la mira de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), porque algunos conductores no emiten factura legal a los pasajeros.

La SET anunció más controles y no descarta multas de hasta el 300% sobre el impuesto no pagado.