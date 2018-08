Usar videojuegos en cualquier lugar es la nueva tendencia

Gamescom, abierta al público hasta el 25 de agosto, tiene representantes de más de 50 países que muestran sus últimas ofertas.

Entre ellos, y por primera vez en Alemania, hay un juego que incluye símbolos de la era nazi, después de que el regulador del país diera luz verde a su uso.

En Through the Darkest of Times, diseñado por el estudio independiente Paintbucket Games, los jugadores toman el rol de combatientes de la resistencia en el Berlín del Tercer Reich.

Mostrar símbolos nazis es inconstitucional e ilegal en Alemania, pero Through the Darkest of Times fue considerado una excepción bajo una cláusula que permite su uso con el motivo de la expresión artística.

Falk aplaudió la decisión, diciendo que “en casos individuales y excepcionales”, los videojuegos pueden ponerse ahora al mismo nivel que las películas o los libros.

“Creo que es un mensaje importante para la igualdad de los medios y también para los desarrolladores, que están muy implicados y son muy responsables también al tratar asuntos difíciles”, dijo.