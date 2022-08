En setiembre de 2021, Marset fue detenido en Dubái por tener un pasaporte paraguayo de contenido falso, hecho que fue reportado a Uruguay. Tras intentar que las autoridades de Paraguay intermedien por él, este supo que en el país lo investigaban, por lo que inició las gestiones para obtener un documento uruguayo.

El Consulado uruguayo proveyó al supuesto narco un pasaporte de manera urgente con el que pudo continuar su recorrido. El hombre ya tenía antecedentes en su país y ahora es buscado por su implicancia en el Operativo A Ultranza Paraguay.

Según el Gobierno de Colombia, Marset también es el cerebro del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Asimismo, en Paraguay se lo menciona como supuesto autor moral del crimen del empresario Mauricio Schwartzman, quien le habría gestionado el pasaporte paraguayo con el que fue detenido.

Pedido de interpelación

Según dijo el ministro de Interior uruguayo, Luis Alberto Heber, al momento de otorgar el pasaporte “no había requerimiento ni alertas rojas por parte de Interpol” y afirmó que “eso es parte de la explicación”. No obstante, referentes diplomáticos de Paraguay le habían comunicado que la situación de Marset era sospechosa.

El subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, declaró que no había ningún motivo para no darle el pasaporte a Marset, debido a que cumplía con todos los requisitos vigentes.

La interpelación será liderada por Mario Bergara y fue anunciada por la senadora frenteamplista Liliam Kechichian. “Desde nuestro punto de vista (el otorgamiento del pasaporte) tiene muchos puntos oscuros, que nosotros queremos ver si en una interpelación podemos tener más información y aclararlos”, dijo Kechichian.

El senador Mario Bergara, por su parte, consideró difícil de entender la forma en la que se otorgó el pasaporte, porque una persona del servicio exterior uruguayo viajó a Dubái para tomarle las huellas dactilares y así poder emitir el pasaporte.

Contacto desde la clandestinidad

Marset apareció este jueves en un video que fue remitido a un canal de televisión de Uruguay en el que niega haber tenido participación en el asesinato de Marcelo Pecci y Schwartzman.

Si bien el número desde el cual se comunicó con el medio corresponde a Sudáfrica, no se puede confirmar que efectivamente se encuentre en el lugar, debido a que la comunicación se dio por WhatsApp.

En los materiales, el procesado sostuvo que "meten a los presidentes", mencionando al ex mandatario Horacio Cartes, al presidente Mario Abdo Benítez y al mandamás de Uruguay, Luis Lacalle Pou, pero que considera que ya “es una cuestión política” y que no tiene nada que ver.

“Todos ya me parece que ya se fueron al tema político y entre políticos no tengo nada que ver. Me meten en todo, todo tengo que ver. También le meten a mi señora, que no tiene nada que ver con el lavado de dinero, ella creó una empresa, pero nunca se usó”, manifestó.

"Todos hablan porque tienen lengua y no tienen pruebas de nada", afirmó tajantemente y visiblemente ofuscado pidió que "terminen con eso".

Además, Marset envió también al medio un pasaporte que tiene como fecha el 28 de octubre de 2021 y donde se observa que la autorización proviene del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

A Ultranza Paraguay

La operación A Ultranza Paraguay es considerada como el mayor golpe contra el crimen organizado en el país. Se realizaron unos 200 allanamientos y se incautaron de bienes por un valor superior a los USD 100 millones.

Si bien el golpe económico a la estructura fue considerable, solo un poco más de una decena de personas fueron detenidas, mientras los principales cabecillas de la organización siguen prófugos.

La investigación se llevó a cabo por más de dos años, donde se indagó el esquema integrado por organizaciones criminales conformadas y preexistentes dentro del continente sudamericano. Se estima que más de 20 toneladas de droga pasaron por el país.

La organización desmantelada está vinculada a la incautación de tres cargas de cocaína en Europa. Entre ellas 1.131 kg y 10.946 kg en Bélgica y 4.174 kg en Países Bajos. Asimismo, se vincula al grupo criminal con la incautación de 1.344 kg de cocaína en el Chaco y 3.416 kg en Fernando de la Mora. También se habla de incautaciones de droga en Uruguay.

Además de proveer de logística para el transporte internacional de drogas, los grupos criminales facilitaban la circulación de millonarias sumas de dinero dentro del sistema financiero nacional e internacional.