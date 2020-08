Por ese motivo, los estudiantes universitarios realizaron una movilización en el centro capitalino y se concentraron sobre la calle Presidente Franco, en inmediaciones de la sede del Congreso Nacional, con bombos y pancartas.

La movilización tiene como objetivo exigir la aprobación de la propuesta, que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores. Durante la manifestación se quemaron cubiertas y basuras.

Natalia López, una de las manifestantes, señaló en NPY que también están adheridos a la causa estudiantes de otros puntos del país, principalmente, de ciudades como Villarrica (Guairá), Encarnación (Itapúa) y San Estanislao (San Pedro).

"Hay diputados que quieren modificar (el proyecto) y nosotros pedimos la no modificación porque el segundo semestre (del año) ya está empezando. Entonces, no tiene sentido seguir extendiendo y ya no se puede postergar debido a la situación preocupante en que nos encontramos los estudiantes universitarios", remarcó.

Si la iniciativa presentada por el senador Víctor Ríos, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), es aprobada en Diputados queda sancionada por el Congreso y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. En cambio, si sufre modificaciones, el proyecto vuelve a la Cámara de Senadores y después otra vez a la Cámara Baja.

En las protestas incluso se cerraron calles de Asunción como Paraguayo Independiente, 14 de Mayo, 15 de Agosto, además de Presidente Franco. Los agentes de la Policía Nacional también están desplegados en la zona.

La gran mayoría de los estudiantes movilizados son de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

"Cada diputado sabe que tiene que pensar dos veces antes de emitir su postura, o si no van a ser declarados enemigos de la educación universitaria", advirtió López.

Proyecto con media sanción

La Cámara Alta dio vía libre al proyecto de ley que prohíbe el arancelamiento de los cursos de grado del país de forma permanente el pasado 23 de julio.

La propuesta contempla tres artículos, entre los que se declara totalmente gratuitos todos los cursos de grado desarrollados en las universidades nacionales de toda la República.

Además, responsabiliza al Poder Ejecutivo para administrar los mecanismos necesarios de provisión de los recursos financieros.