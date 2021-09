Unas 80 familias son desalojadas de una propiedad en Luque

La fiscala Sandra Ledesma señaló a través de NPY que la propiedad tiene una extensión de 3 hectáreas y corresponde a una personas particular, quien realizó la denuncia.

Indicó que los ocupantes se habrían construido sus viviendas en el inmueble tras ser inducidos bajo engaño.

En el predio se llegaron a construir viviendas precarias y de materiales, que están bien edificadas. Un hombre, que se asentó con una casa de madera en el lugar, comentó que desde el 19 de marzo se les permitió el acceso al terreno.

En su caso, dijo que no se resistiría a la orden de desalojo. No obstante, pidió un tiempo prudente para sacar sus pertenencias del lugar. Una joven madre con dos hijos pequeños, en cambio, reclamó el procedimiento porque no tenía otro lugar a dónde ir.

Una tercera persona, una mujer, sindicó a un abogado sin registro de nombre Óscar Sánchez de haberlos inducidos a ocupar el lugar debido a que era, supuestamente, "terreno fiscal libre".

"Él fue el que nos hizo entrar en el lugar. Hay algunas personas que llegaron a decir que él le llegó a estafar", remarcó.

Los habitantes de la propiedad mencionaron que la fiscala Sonia Pereira ya se había constituido anteriormente para un censo y pidieron un tiempo para abandonar el sitio.

Sin embargo, la agente del Ministerio Público se negó y advirtió que empezaría a ordenar detenciones. Los intervinientes fiscales alegaron que las familias ya habían sido notificadas anteriormente sobre el procedimiento.