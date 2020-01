Una foto inédita de la última cena de Friends causa furor en las redes

Con la frase “La última cena", la actriz dio a conocer, a través de Instagram, el encuentro del elenco, que tuvieron un 23 de en enero de 2004, 16 años atrás.

En la foto se puede ver, alrededor de una mesa baja, que aparecen Cox, Lisa Kudrow (Phoebe), Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross) y Matt LeBlanc (Joey).

Aún más conmovedora es la segunda imagen que sigue a la fotografía, ya que aparece el guion del último capítulo de la serie, llamado The last one (El último) parte II. La exitosa serie se estrenó en 1994, hace casi 26 años, escrita por Marta Kauffman y David Crane.

A pesar del tiempo, Friends sigue siendo una de las series más vistas de la historia y sus 10 temporadas quedarán para grabadas en los corazones de sus millones de fans siempre.