En conversación con Última Hora, comentó que el 16 de octubre de 2019, su esposa presentó una denuncia en la Fiscalía contra Óscar Bieber Benítez, por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno.

En aquella ocasión, la mujer manifestó que ser la legítima propietaria del inmueble individualizado como Finca 1338, Padrón 801 y 803, lotes 17 y 19 de la manzana 21, ubicado en las calles Acá Carayá casi De la Victoria, inscritos en la Dirección General de Registros Públicos, el 19 de enero de 1982.

Dijo que en mayo del 2019 puso en venta dicha propiedad y se constituyó en el lugar. Al hacer esto, constató que ambos lotes se encontraban con muralla perimetral, portón cerrado y que ya contaba con el servicio de energía eléctrica.

Un vecino le había comentado que la construcción había comenzado hace un año aproximadamente. Es así que comenzó con las averiguaciones y pudo obtener a través de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que la conexión habría sido solicitada por Óscar Bieber Benítez, quien para el efecto presentó un contrato privado de compraventa del inmueble del 17 de marzo de 2017, suscripto por Bieber Benítez.

Posteriormente se requirió un informe a la Dirección de Registros Públicos sobre la condición del dominio del inmueble y que arrojó que la propiedad se encuentra a nombre de Paola Giménez. Sin embargo, Óscar Bieber habría ingresado sin su permiso con intenciones de instalarse de forma permanente, realizando incluso construcciones, según denunció la mujer.

Demián Herbsztein explicó que su esposa compró los terrenos de su abuela y que solían ir a limpiar el sitio cada dos años, incluso les prestaba a los vecinos para que los utilicen como cancha de fútbol. Mencionó que supuestamente Óscar Bieber hizo el contrato privado con la presunta dueña en el 2017; sin embargo, la mujer ya había fallecido en el 2015.

"Él (Oscar Bieber) hace muchas chicanas, él fue imputado por invasión de inmueble ajeno y por producción de documentos no auténticos, tiene posesión de la propiedad y arreglo con los jueces", expresó.

Por su parte, Jorge Puig, abogado de la familia, informó a Última Hora que Óscar Bieber fue imputado por la Fiscalía por invasión de inmueble ajeno y producción de documentos no auténticos porque supuestamente "falsificaron un contrato de compraventa con una señora que no era la titular del inmueble".

"En el lugar hay una cancha de fútbol, un gimnasio y un quincho, se usa para lugar de esparcimiento. La Fiscalía acusó a Bieber, pero aún no hay fecha para el juicio porque están trabando la audiencia preliminar, creo que presentaron cuatro a cinco apelaciones", agregó.

El abogado indicó que desean que se realice la audiencia preliminar y que ya se resuelva el caso porque "están gozando de una propiedad que no les pertenece".

"Queremos que no chicaneen, que se haga la audiencia y que se les saque de la propiedad", concluyó.

Versión del abogado de Óscar Bieber

Adolfo Oddone, abogado de Óscar Bieber, explicó a Última Hora que esa propiedad estaba en poder de una tercera persona que cedió los derechos de usucapión al señor Óscar Bieber, tras lo cual este último realizó una construcción multimillonaria dentro del terreno.

Manifestó que posteriormente, "apareció" la supuesta propietaria (Paola Giménez), quien denunció en la Fiscalía a su cliente por invasión de inmueble y ahí se le comunicó que hay un juicio de usucapión.

"La señora (Giménez) entró en el inmueble con guardias privados, forzaron la puerta y violentaron al encargado, luego la denunciamos por coacción grave", agregó.

Comentó que el caso contra su cliente por invasión de inmueble se encuentra "en proceso de sobreseimiento" y que lograron tener la posesión del inmueble y en este momento tienen una medida cautelar de prohibición de realizar mejoras.

Con respecto a la denuncia de que se firmó un contrato de compraventa con una persona que murió dos años antes, el abogado explicó que cuando su cliente quiso conectar la energía eléctrica contactó con funcionarios de la ANDE y ellos supuestamente hicieron un contrato privado con la señora que ya estaba muerta.

"Ese trámite hizo la gente de la ANDE, ellos hicieron el contrato privado, ahora se va a hacer la pericia porque ese contrato no firmó el señor Bieber, la factura sale a nombre de Óscar, pero él no sabe cómo se hizo. El escribano que firmó el documento dijo que no conoce al señor Bieber, él no tuvo nada que ver con ese tema y eso la pericia va a determinar", agregó.

El abogado manifestó que se tiene que realizar una sentencia que determinará quién se queda con la propiedad y en el caso de que no sea su cliente, iniciarán un juicio por retención de inmueble por mejoras para recuperar todo lo invertido en el terreno.

El caso está a cargo de la fiscala Soledad González y de la jueza penal de Garantías de Lambaré Gladys Fariña.