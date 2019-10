Un siempre ovacionado Andrés Calamaro engalanó a Paraguay

Calamaro no solo se lleva la ovación cada vez que se presenta en nuestro país, sino también el cariño de un público fiel, que siempre tiene la esperanza de verlo nuevamente por estas tierras.

Canciones como Crímenes perfectos, Tuyo siempre, A los ojos, Sin documentos, Estadio Azteca, Algún lugar encontraré y Loco no podían faltar.

Calamaro en Paraguay (2).jpeg Andrés Calamaro fue ovacionado en Paraguay. Foto: Andrés Catalán.

El ex cantante de Los Rodríguez agradeció en más de una ocasión a Paraguay y como en otras ocasiones besó el escenario guaraní. El artista disipó las dudas que quizás generó su presentación en Bolivia, por el que tuvo que pedir disculpas a los bolivianos.

A estadio lleno, Calamaro cantó Let it be, de los Beatles, Me arde y Alta suciedad, canción homónima del disco lanzado en 1997.

Alrededor de las 00.00, la noche fue cerrando con Paloma, pero al son de una más, el artista decidió finalizar el show con el tema Flaca.