Un homenaje a Breuer y Freud

La propuesta está organizada por Ágape Psicoanalítico Paraguayo, con su espacio César Medina (cofundador de dicha organización), espacio de extensión del psicoanálisis y la sección de psiquiatría y psicoanálisis de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría.

La apertura estará a cargo del doctor Carlos Arestivo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. Intervienen Andrés Arce, Hugo Espínola, Yolanda Cubells, Mara Vacchetta, Malena Vázquez, César Medina (+), Genaro Riera. Presenta y modera, Pablo Chávez Vera. Apoyan la Federación Psicoanalítica Paraguaya, Arandu, ApdeA, entre otros. “La participación de César Medina será a través de unos escritos suyos referentes al tema del encuentro. Él, fundador de Ágape Psicoanalítico, fue un psicoanalista paraguayo formado en Brasil”, aclaró Genaro Riera, coordinador del encuentro.

La cita es en ocasión de que se cumplen 125 años de la publicación del tratado Estudios sobre la histeria (1895), cuyos autores son Sigmund Freud y Josef Breuer, ambos científicos de la época, y precursores del método hipnocatártico. “En los estudios sobre la histeria encontramos expresiones, sanciones, axiomas, de mujeres pacientes que luego se convirtieron en verdaderos conceptos psicoanalíticos en los procesamientos de Freud”, señala Riera.

LA PALABRA SANA

El método catártico fue usado y desarrollado por Breuer y Freud, entre 1881 y 1895, como terapia contra los síntomas de las afecciones histéricas.

Así, por ejemplo, la cura por la palabra (Talking cure) pronunciada por la paciente Ana O gira en torno a la curación bajo conversaciones sobre sus fantasías, recuerdos y deseos (yo no lo sabía o, mejor, no quería saberlo; quería quitármelo de la cabeza…); o de Lucy, que Freud denomina inicialmente ‘curioso estado’ (donde ‘estado’ no es cualquier palabra para Freud) al que luego se convirtió en el inconsciente y la represión, conceptos nodulares del psicoanálisis.

“Así como estas confesiones, muchas otras están en la clínica temprana de Sigmund Freud que luego, trabajados (en especial el concepto de defensa), le obligó una separación con su colega J. Breuer, inventor del método hipnocatartico, y fundar solitariamente la disciplina del psicoanálisis”, detalla el psicólogo Genaro Riera.

Para el psicoanalista, este homenaje es para las “emblemáticas histéricas” (pacientes), y a las contribuciones de Breuer con el método hipnocatártico, y a Freud. “El inicio del psicoanálisis, es gracias a esto, por estas razones y otras más, Freud funda el psicoanálisis, con su libro La interpretación de los sueños, que viene a recoger todas estas experiencias de este 1895, pero bajo la forma ya de su propia organización teórica”, explica.