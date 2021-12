Un hombre chocó contra el auto de una mujer que estacionó en "su sombra"

El hombre no negó haber chocado contra el auto de la joven.

Una mujer denunció que un hombre le prohibió estacionar en una parte de la calle donde había sombra, alegando que el sitio le pertenecía. Tras la negativa de la mujer en no seguir las indicaciones del señor, aparentemente el hombre tomó represalias ante la conducta ajena y habría chocado el vehículo de la joven con su camioneta.

El hecho ocurrió en la localidad de Hohenau, Departamento de Itapúa. El espacio con sombra donde se estacionó la mujer está ubicado frente a un taller mecánico, de donde salió el hombre ofuscado reclamando que el lugar le pertenecía.

En un video grabado y posteriormente difundido por la víctima y dado a conocer en Telefuturo, se observa a la mujer estacionando en un lugar con sombra, quien luego explicó lo ocurrido.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1466785792202883072 Un hombre prohibió a una conductora estacionar en la calle donde había sombra porque supuestamente le pertenecía, pero la misma se negó y este como represalia chocó frontalmente el vehículo de la mujer. Ocurrió en Hohenau.

EN VIVO: https://t.co/bmmwHO0a0L#TelefuturoPy pic.twitter.com/zI5hatgHE4 — Telefuturo (@Telefuturo) December 3, 2021

Según su relato, el hombre le exigió “con prepotencia” que no se estacionara en el lugar, y como no accedió a retirarse del sitio, salió del taller y chocó el rodado intencionalmente.

“Qué loco está este señor. Me prohibió estacionar en la vereda, miren a qué distancia está el auto de la vereda, y me amenazó que él iba a salir de acá (del taller) y no se hacía responsable si chocaba el auto”, señaló la joven.

Después, en medio de la grabación, el hombre se queda frente al taller y le pregunta a la mujer “qué le pasaba” y “quién era ella”. En un momento dado, incluso, parece que quiso golpearla, por lo que ella le dice que no le toque, a lo que el hombre ofuscado le responde “entonces andate de acá”.

Finalmente, al momento en que la joven le pregunta quién chocó el auto, el hombre le responde que ella no quería sacar de la sombra el auto.