UE busca desmitificar argumentos contra convenio con Paraguay

Ante esa situación, el organismo internacional emitió un segundo comunicado para recalcar que el acuerdo no incluye el financiamiento del proyecto de ley de transformación educativa, uno de los puntos más cuestionados por aquellos que pretenden su derogación.

También refiere que la UE no decide el contenido de la malla curricular del sistema público educativo paraguayo. Además, aclara que los fondos destinados al sector educativo no son reembolsables y no están condicionados.

“Lamentamos el menoscabo que una derogación unilateral del Convenio Financiero ocasionaría en las relaciones entre la Unión Europea y Paraguay. La UE y Paraguay llevan 30 años de amistad y cooperación continuada”, señala el escrito.

Se trata de un convenio con el cual se recibe una cooperación financiera de 38 millones de euros no reembolsables por parte de la Unión Europea, de los cuales ya se ejecutaron 5 millones de euros y la suma comprometida para el 2023 es de 8 millones de euros.

De acuerdo con representantes del MEC, ese dinero se destina a kits escolares, alimentación, infraestructura, textos educativos, mientras que el fondo que aún no fue ejecutado también está presupuestado para lo mismo.

La especialista Euge Peroni, ex directora del proyecto Paraguay Educa, advirtió que si se suspende la vigencia del convenio con la UE, algunas escuelas públicas corren el riesgo de quedar sin almuerzo escolar, útiles o la posibilidad de reparaciones en caso de emergencia.

El Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) es altamente resistido por grupos, especialmente provida, por supuestamente implementar la ideología de género en la malla curricular del Ministerio de Educación y Ciencias.