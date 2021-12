Tupãsy Ykua: Este año se recibió a los peregrinos de forma diferente

Néstor Núñez, custodio del Tupãsy Ykua, señaló a Última Hora que esta es la primera vez que se organizó la entrada de esta forma y que el motivo sería que el pasado domingo 14 de noviembre hubo una pelea entre los visitantes, por lo que pidieron el apoyo de la Policía Nacional para los días principales de la festividad mariana.

No obstante, el servidor mencionó que las medidas de seguridad implementadas también sirven para evitar las aglomeraciones en el marco de la pandemia del Covid-19.

Por su parte, el comisario principal Arnaldo Irala, jefe de cuadrante del Tupãsy Ykua, dijo que está coordinando el operativo en la zona desde el lunes pasado, para lo cual tiene a su cargo un total de 160 efectivos policiales desplegados en el sitio y su cuadrante, conformado por ocho manzanas.

"Entre ayer y hoy recién estamos viendo mucha afluencia de personas", indicó.

Agregó que aún no se reportaron inconvenientes en el popular lugar, pero que sí se registró una denuncia –realizada por un joven peregrinante– por un presunto robo en las inmediaciones de la Basílica de Caacupé. No obstante, no reveló más datos del caso.