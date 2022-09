TSJE: "No fue un accidente. Le mató la codicia, la política", dice hermana de fallecido

"No fue un accidente. A mi hermano lo mató la codicia, la política. Él murió en su trabajo, dando todo, y no tuvo la oportunidad de salir porque simplemente no comunicaron ahí que hubo una persona desaparecida. Murió sin tener la posibilidad de luchar por su vida", espetó a Monumental 1080 AM la mujer.

La autopsia reveló que el funcionario murió asfixiado por inhalación de humo tóxico, en el bloque G del edificio del TSJE.

La hermana de la víctima del siniestro comentó que la familia incluso debió recurrir a una funcionaria, quien aseguró que su hermano no salió del edificio cuando se intensificó el incendio, para guiar a los bomberos voluntarios hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Negó que el presidente del órgano electoral, Jaime Bestard, se haya comunicado con los familiares. Dijo que se "preocupó más por sus maquinas" que por la vida del trabajador y que fue "todo premeditado", asegura la mujer.

"No se comunicó con la familia. Mi número está repartido por todos lados, el número de la esposa está ahí. No se comunicó. Un ex funcionario, sí. Él es el que me está pasando la mano, diciendo que la Justicia Electoral se va a encargar", expresó Estela Ortiz.

"¡Mi jefe no salió!"

Mencionó que tiene dos versiones acerca del motivo por el cual José Aníbal Ortiz no logró salir del edificio.

"Él salió y regresó, dijeron, y la otra versión es que estaba hablando por el celular en la escalera de su oficina. Todas sus cosas estaban en su oficina. Le dijo a una funcionaria 'voy a ir al baño para ir después llevarle a mi hija al pediatra'. En eso empezó el humo", relató.

"Ahí estaba él (en el baño), ella le gritó y él le dijo que corriera. Desde un comienzo ella aseguró que él se quedó. Ella seguía gritando: 'Mi jefe está ahí, mi jefe no salió, y ella fue quien por videollamada les guio a los bomberos", prosiguió.

La viuda del fallecido también lamentó que ninguna de las autoridades del TSJE se haya comunicado con la familia.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, conformó un equipo de agentes fiscales para investigar el hecho, que está integrado por Giovanni Grisetti, María Luján Estigarribia, Estefanía González y Luz Guerrero.