TSJE asegura que está permitido votar con apuntes de ayudamemoria

Desde el TSJE afirmaron que apuntes como ayudamemoria no están prohibidos al momento de votar.

El TSJE permitirá que las personas utilicen apuntes en un papelito a la hora de votar en las elecciones 2023, ya que el Código Electoral Paraguayo no contempla una restricción al respecto.

Luis Alberto Mauro, el asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral, aseguró que su utilización como ayudamemoria no está prohibida. No obstante, recomendó que previamente los electores puedan hacer una prueba, ya sea en su página web o en los locales de votación.

"No está prohibido en ningún artículo, pero sí está prohibido el cateo, tampoco podés ingresar con un celular", señaló el asesor.

Mantuvo que las anotaciones para ayudamemoria solamente se pueden hacer en papel y no en dispositivos móviles, ya que no se pueden utilizar.

No está prohibido ingresar al cuarto oscuro con ayuda memoria, aclaran



"No está prohibido (entrar con un papelito), pero recomiendo que vayan practicando con el simulador oficial".



Luis Alberto Mauro, asesor del #TSJE.

No obstante, sí está prohibido ejercer violencia sobre los electores para que no voten o lo hagan en un sentido determinado, así como no se permite exigir violar el voto secreto.

En caso de incumplimiento, el Código Electoral establece una pena de 300 jornales mínimos (G. 29.426.700).

Tampoco es posible votar más de una vez en los mismos comicios; de lo contrario, quien infrinja tal normativa se expone a ser multado con 200 jornales mínimos (G. 19.617.800).

Durante el día de las elecciones, los agentes de la Policía Nacional tendrán la facultad para actuar de oficio, según lo que dispone el Código Procesal Penal. La prohibición de venta de bebidas alcohólicas y eventos públicos regirá desde las 19:00 de este sábado.