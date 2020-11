Tribunal rechaza excluir grabación en juicio de audios filtrados del JEM

El juicio oral contra el ex senador Óscar González Daher y Carmelo por el caso de los audios filtrados del JEM continuó este miércoles en su segundo día con la respuesta a varios planteamientos que se realizaron el primer día.

La Fiscalía solicitó la exclusión del único audio ofrecido en el caso por una de las defensas, porque la grabación era ilegal.

En ese sentido, el Tribunal de Sentencia rechazó excluir la prueba del audio donde se escucha al ex senador Jorge Oviedo Matto, según informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Tampoco dio lugar a las nulidades planteadas por las partes y las exclusiones e inclusiones probatorias requeridas por las defensas de los acusados.

Los magistrados consideraron que esta petición es extemporánea y que ya fue admitida en la preliminar y ratificada en el Tribunal de Apelación.

El Tribunal refirió que la solicitud de la Fiscalía de excluir la prueba del audio de la defensa de Jorge Oviedo Matto es contradictoria, porque en la preliminar se había allanado al pedido.

Lea más: Fiscalía pide excluir grabación en el juicio de audios filtrados del JEM

El juicio oral seguirá este jueves a las 13.30, conforme resolvió el Tribunal de Sentencia. Las partes podrán plantear los recursos de reposición y apelación en subsidio contra las resoluciones de los jueces.

En la causa se acusan por supuesto tráfico de influencias y asociación criminal a los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, a más del ex ministro Carmelo Caballero y el ex secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann.

Exclusión de audios

La fiscala Natalia Fúster requirió excluir el único audio que está ofrecido en el juicio, específicamente por la defensa de Jorge Oviedo Matto, cuyo argumento fue utilizado por las defensas para pedir la nulidad del proceso.

La representante del Ministerio Público dijo que los audios eran ilegales porque fueron obtenidos ilícitamente.

Puede interesarte: Fiscalía rechazará pedidos de las defensas en el caso audios filtrados

Después, la defensa de Raúl Fernández Lippmann solicitó excluir como testigo a la periodista Mabel Rehnfeldt, porque ella se ampara en el secreto de fuentes.

Luego vino el turno de Sara Parquet, defensora de Óscar González Daher, quien pidió anular dos porciones de hechos de la acusación a su defendido. Específicamente, de los casos Electrofácil y el proceso a Walberto Zárate o llamado de la retroexcavadora.

Posteriormente, pidió excluir la prueba de las notas dirigidas a Abc Color, para traer las grabaciones. Alega que si no se ofrecieron las grabaciones, de qué sirven las notas.

Finalmente, pidió excluir el informe de la auditoría que habla de casos no acusados, y donde se reconoce la supuesta voz de González Daher sin que el auditor sea perito.