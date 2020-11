Fiscalía pide excluir grabación en el juicio de audios filtrados del JEM

Esto fue aprovechado por las defensas como uno de sus argumentos para pedir la nulidad de todo el juicio, teniendo en cuenta que la base del caso son los audios, que la misma Fiscalía reconoce que son ilegales.

Ayer, a las 08:00, los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García iniciaron el juicio oral luego de las dos suspensiones por el Covid-19 de los acusados.

En la causa acusan por supuesto tráfico de influencias y asociación criminal a los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, a más del ex ministro Carmelo Caballero y el ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann.

INCIDENTES. Al inicio, la fiscala Natalia Fúster requirió excluir el único audio que está ofrecido en el juicio, específicamente por la defensa de Jorge Oviedo Matto.

Dijo que los audios eran ilegales porque fueron obtenidos ilícitamente, y que si la prueba era producida, no iba a ser congruente con el auto de apertura a juicio oral.

Después, la defensa de Raúl Fernández Lippmann solicitó excluir como testigo a la periodista Mabel Rehnfeldt, porque ella se ampara en el secreto de fuentes.

Luego vino el turno de Sara Parquet, defensora de Óscar González Daher, quien pidió anular dos porciones de hechos de la acusación a su defendido. Específicamente, de los casos Electrofácil y el proceso a Walberto Zárate o llamado de la retroexcavadora.

En el primero, dijo que no existe conducta punible, porque se habla que los abogados Carmelo Caballero y José Almada supuestamente amenazaron a la fiscala Teresa Rojas, y luego refiere que González Daher firmó la investigación ante el JEM de Rojas.

Remarca que no se configura el delito, no hay ningún elemento que lo vincule, no dice sobre el beneficio indebido.

Sobre el segundo caso, alega que nunca se llamó a indagatoria, sino que la causa que se le relacionaba era contra Walberto Zárate, pero por lesión de confianza.

Posteriormente, pidió excluir la prueba de las notas dirigidas a Abc Color, para traer las grabaciones. Alega que si no se ofrecieron las grabaciones, de qué sirven las notas.

Finalmente, pidió excluir el informe de la auditoría que habla de casos no acusados, y donde se reconoce la supuesta voz de González Daher sin que el auditor sea perito.

NULIDAD. Luego, la defensa de Carmelo Caballero, a cargo de Alfredo Kronawetter, en una larga argumentación, planteó una excepción de falta de acción por un vicio procesal.

Argumentó que todo el proceso era nulo porque se inició con los audios filtrados que eran ilegales, por lo que todo el proceso también lo era.

Después, planteó la excepción de falta de acción porque el auto de apertura era nulo. Alegó que el Tribunal de Apelación, si bien había ratificado el juicio oral, cada camarista votó de manera distinta.

También requirió la exclusión como prueba la pericia del cruce de llamadas porque no se dio intervención a la defensa de los acusados.

Por su parte, la defensa de Jorge Oviedo Matto, a cargo de Claudio Lovera, no planteó incidentes, pero contestó el pedido de exclusión de la Fiscalía.

La defensa señaló que la Fiscalía mintió en su incidente. Argumentó que según la ley, lo que era nulo era interceptar llamadas, sin orden judicial.

No obstante –afirmó– la grabación que ellos ofrecieron no era fruto de eso, sino que fue un supuesto audio de WhatsApp, entre Oviedo y una fiscala, que debe ser peritado.

Además, explicó que en la preliminar la Fiscalía se había allanado a la prueba, y que pidió rechazar el sobreseimiento de Oviedo Matto, justamente para ver esa prueba.

Con ello, pidió rechazar la exclusión, lo que fue apoyado por las demás defensas.

El juicio oral sigue esta mañana, desde las 09:00.