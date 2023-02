Traspaso accionario no saca lupa de EEUU sobre empresas de Cartes

La sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en contra de Horacio Cartes, ex presidente de la República, generó numerosas interrogantes respecto a la situación de las empresas en las cuales el ex mandatario tiene participación accionaria. La medida del Departamento del Tesoro de EEUU provocó que el Grupo Cartes anunciara el retiro del ex jefe de Estado, pero este movimiento no es suficiente para que las firmas dejen de ser sujetas a análisis de debida diligencia y escrutinios para determinar si Cartes mantiene intereses en la empresa, comentaron fuentes de la Embajada de los EEUU.