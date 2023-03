El ministro del Interior, Federico González, adelantó este jueves, a través de Monumental 1080 AM, que en las próximas semanas, a más tardar en dos meses, ya se concretaría el traslado de todos los civiles de alta peligrosidad —en su mayoría narcotraficantes — que están guardando reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Señaló que, si bien "no es tan sencillo", por la peligrosidad que representan dichas personas el objetivo es lograr que el traslado se dé antes de que termine la administración del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cuyo mandato fenece en agosto próximo.

"Ya hay avances. Hablamos con el ministro de Justicia (Daniel Benítez). Sí, es un desafío porque son personas privadas de su libertad que vienen del submundo del narcotráfico. También hay gente del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo). No es tan sencillo, pero creo que se va a materializar en las próximas semanas, en uno o dos meses", afirmó.

Recordó que la Agrupación es una unidad policial destinada a efectivos de acción y actuación especializada, como el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), por lo que tiene sus reglas y disciplinas.

"Los efectivos policiales no son guardiacárceles y esa unidad no está preparada para ser una penitenciaría. Se está dialogando sobre el tema, me parece que se va a avanzar", dijo, al tiempo de manifestar que es "una oportunidad" para que los policías dejen de "caer en tentaciones y en corrupción".

Afirmó que todas las mejoras que introdujeron los reclusos quedarán como un bien para la institución y que, si bien no está contemplado en la ley, la Policía Nacional "se merece" tener un lugar mejor equipado, por lo que "seguramente los más antiguos ocuparán" los lujosos lugares que quedarán.

Días pasados, el subcomandante de la Policía Nacional, Baldomero Jorgge Benítez, lamentó que peligrosos criminales estén privados de su libertad en la Agrupación Especializada, ocasionando una serie de dificultades en el funcionamiento interno del lugar.

El jefe policial dijo que el sitio es una unidad policial o un cuartel, donde se siguen formando los hombres tácticos, que por “circunstancias de la vida” pasó a convertirse en reclusorio de los criminales “más peligrosos que hay en el país”.

Explicó que los detenidos están ocupando las habitaciones, pabellones o departamentos que eran destinados al dormitorio de oficiales, por lo que la infraestructura en sí es diferente. Dijo que son pequeños departamentos para una o dos personas con su baño privado.

Las expresiones de Jorgge Benítez se dieron después de los allanamientos que se realizaron a un total de once celdas, entre las cuales están las de Jaime Andrés Franco Mendoza, procesado y condenado a 18 años de cárcel por narcotráfico; el cambista Julio César Duarte Servían y el piloto Luis Darío Candia, quien había caído en el 2019 con una carga de drogas.

Tobilleras electrónicas

Con respecto a las tobilleras electrónicas, calificó el caso como "bastante complejo", señalando que, en primer lugar, es una ley que fue promulgada en el año 2017 y que establece el uso de los dispositivos electrónicos de control, la cual en el 2019 fue nuevamente modificada.

Reiteró que uno de los principales inconvenientes para su implementación es la falta de presupuesto, ya que ninguna de las instituciones encargadas del sistema —la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior— tiene presupuestada su adquisición.

"Pero nos reunimos y vimos la manera de avanzar y ponerlo en práctica, porque va a dar un alivio al sistema penitenciario, al Ministerio de Justicia, por la superpoblación de los penales. En el ámbito de la violencia familiar, podrían evitarse muchos crímenes", sostuvo.

Indicó que el uso de las pulseras o tobilleras electrónicas apunta, en primer lugar, para quienes tienen prisión domiciliaria y libertad ambulatoria, pero dijo que esperan contar pronto con un decreto reglamentario para establecer quiénes serán los que portarán, dependiendo de los tipos de crímenes o delitos.

"En un plan piloto vamos a comenzar por quienes están procesados por violencia intrafamiliar y algunos delitos menores. Va a ser un plan piloto porque es un esquema complejo, pero queremos ponerlo ya en práctica, porque son muchos años ya los que pasaron", refirió el ministro.

Tras una reunión entre varias autoridades, el ministro del Interior brindó una conferencia de prensa donde informó que "hay muchas expectativas" de la ciudadanía en general sobre la utilización de los aparatos electrónicos, sobre todo para casos de violencia doméstica, pero resaltó la falta de presupuesto.

Además de Federico González, participaron de la reunión el ministro de la Corte Suprema, Luis María Benítez Riera; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; el ministro de Justicia, Daniel Benítez; el ministro de Mitic, Fernando Saguier, y el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas.