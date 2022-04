Juan Bartolomé Ancho Ramírez emitió este miércoles una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Óscar Paciello, en la que señaló que decidió retirarse como postulante para ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral ( TSJE ). En el escrito, el ex senador señaló que lo hizo para destrabar el proceso, manifestando que su candidatura generó una “presión política y mediática”.

"La conversación generada alrededor de mi postulación ha escalado y producido diversas posiciones, fundamentadas y discordantes, acerca de la validez de la misma. Ha acumulado una enorme presión política y mediática sobre la labor del Consejo de la Magistratura y generado obstáculos a la prosecución del trabajó de selección, que si bien debería estar considerando a todos y cada uno de los perfiles postulados, viene centrando debate exclusivamente sobre mi postulación", asintió el ex legislador.

Asimismo, señaló que se postuló para el cargo, debido a que es algo que lo venía considerando desde hace cuatro años, momento desde el que se estuvo preparando en materia electoral y asumió que "cumple todos los requisitos previos de admisibilidad al concurso, tanto a nivel constitucional como a nivel reglamentario".

Juan Bartolomé recordó también que el pasado jueves 17 de marzo había presentado su renuncia a la banca que tenía en la Cámara de Senadores y dijo que, tras también desistir a esta carrera para ministro del TSJE, espera que su alejamiento del proceso de selección "logre descomprimir la labor del Consejo de la Magistratura" y que "se siga aplicando el mismo nivel de criterio y rigor a todos los demás perfiles".

Durante la sesión ordinaria del Consejo de la Magistratura, donde se debía estudiar de nuevo la impugnación a la postulación de Ramírez, los miembros del Consejo de la Magistratura abordaron la renuncia del ex senador, así como también la de Marcial Cantero Silva.

Con relación al caso de Ancho Ramírez, Óscar Paciello justificó que los debates que se desataron en cuanto a la postulación del ex legislador no se dieron con tinte personal.

“No me cabe más que expresar que los debates suscitados en relación a la postulación del señor Ramírez Brizuela son centrados en la posición jurídica de los miembros del Consejo, prescindiendo de cualquier consideración de índole personal hacia el hoy renunciante", aseguró el titular del CM.

Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de aceptar la dimisión de Ramírez, destacó que el ex senador haya tomado “ese gesto que se funda justamente en la necesidad de que el proceso continúe de una manera que no llame la atención en ningún sentido”.

En cuanto a Marcial Cantero, quien el pasado 25 de abril había desistido a postular al cargo —manifestando que "considera que el proceso de postulación perdió la necesaria transparencia y confiabilidad”—, Paciello, sin mayores aclaraciones, solo argumentó que las audiencias públicas no se han podido iniciar debido a que no todavía no se superó la etapa de admisión en la que todavía se encuentran.

Durante la etapa de verificación de las documentaciones, los miembros del CM denegaron la postulación al cargo de Ancho Ramírez debido a que no presentó su matrícula de abogado, mientras que la Asociación de Abogados Laboristas había presentado un pedido de impugnación a su candidatura, argumentando que el ex legislador no cumplió con el requerimiento de haber ejercido su profesión por al menos 10 años.

Myriam Ramona Estigarribia es otra de las candidatas que no contaban con su matrícula, pero el pleno del CM admitió su inscripción, señalando que la misma es actual Defensora Pública y que presentó la resolución de designación como tal por parte de la CSJ.

Por su parte, los abogados Elsa Idoyaga, Dina Marchuk Santacruz, Myriam Ramona Estigarribia, Édgar Sosa Gómez y Guillermo Casco Espínola fueron descalificados como candidatos para el TSJE, ya que no contaban con su título debidamente registrado y legalizado ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Ante esto, durante la sesión de este miércoles, también se puso a consideración reiniciar el proceso de la postulación de los 34 postulados originalmente, para seguir con la etapa del procedimiento de admisión previsto en el reglamento para los candidatos a ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

“En atención a los principios rectores que guían este proceso de selección, principalmente en base a la transparencia, la igualdad y la legalidad del procedimiento, consideramos importante reiniciar, desde el análisis del inciso A, artículo 9, la postulación de los 34 originalmente presentados al concurso”, manifestó Paciello.

La convocatoria al Tribunal Superior se abrió debido a que automáticamente habrá dos lugares vacantes, ya que los ministros María Elena Wapenka y Alberto Ramírez Zambonini cumplen 75 años, edad límite para seguir en el cargo.