Presentan impugnación contra postulación de Ancho Ramírez a ministro del TSJE

El abogado Eduardo Pérez Avid, presidente de la Asociación de Abogados Laboristas, presentó una impugnación ante el Consejo de la Magistratura en contra de la postulación del ex senador Juan Bartolomé Ramírez a miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

En el documento se exponen, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho, los motivos para la anulación de la candidatura del político liberal.

En el texto se detalla que la Constitución Nacional establece los requisitos para ser ministro del Tribunal Superior de justicia Electoral (TSJE) y estatuye con claridad en el artículo 275 del TSJE.

"Los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) deberán reunir los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta y cinco años, poseer título universitario de abogado, y, durante el término de diez años, cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesión, o desempeñado funciones en la magistratura judicial, o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, separada o alternativamente", argumenta.

En ese aspecto, se subraya que el ex senador no cumplió con el requerimiento de haber ejercido su profesión por al menos 10 años, por lo que se considera que no se cumplen los requerimientos para su postulación.

Las vacancias se producen automáticamente debido a que los ministros María Elena Wapenka y Alberto Ramírez Zambonini cumplan 75 años, edad límite para seguir en el cargo.

Las negociaciones para elegir a los dos nuevos ministros de la Justicia Electoral arrancaron en medio de las internas partidarias y miembros del Consejo de la Magistratura (CM) conversaron para desmarcarse del cuoteo.

El primero será en abril y el siguiente en mayo. Ancho Ramírez cuenta con el apoyo del movimiento Colorado Añetete y Honor Colorado. Ancho Ramírez está convencido de que el cupo que estará vacante en el TSJE será para un liberal, ya que Ramírez Zambonini es de esa extracción política.