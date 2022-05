Tras la amenaza de tiroteo, colocarán cámaras y escáner

Esta decisión se dará por tiempo indefinido, hasta nuevo aviso.

En cuanto a la mesa de trabajo, también serán convocados representantes de la asociación de padres de la institución y del centro de estudiantes.

La colocación de cámaras y del escáner responden a un plan de prevención y protección que está armando el colegio en conjunto con autoridades educativas y de seguridad.

“Seguiremos enfatizando el abordaje socioafectivo con los estudiantes y las familias”, expresan.

Piden a las familias y a los escolares evitar rumores a través de las redes y grupos de WhatsApp, así como no exponer datos de menores de edad en estas plataformas digitales.

El sistema de escáner para el ingreso será para los del Tercer Ciclo, los del Nivel Medio y para cualquier adulto que ingrese al predio en cualquier horario.

El caso. La fiscala encargada de las investigaciones, Laura Finestra, comentó ayer algunos detalles del suceso. Cuestionó que fue criticada por convocar a efectivos de la FOPE y de Antisecuestros.

El viernes pasado, una docente tutora halló en un salón un folio con hojas y lo llevó a la dirección. El material se revisó el lunes.

La nota contenía una amenaza de tiroteo, era escueta y tenía una sola línea. No estaba dirigida a ninguna persona en particular, detalló Finestra en comunicación con Monumental 1080 AM.

“Exagerada”, fue el calificativo que emplearon sus críticos por citar a las fuerzas de seguridad en el establecimiento educativo.

“Podría tratarse de una broma, ¿y si no?”, aseveró la agente fiscal. Reiteró la oportunidad de aplicar un abordaje integral en la comunidad educativa.