El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación ( SET ), Óscar Orué, confirmó a Última Hora que los primeros controles en los comercios de Nanawa (ex Puerto Elsa), Departamento de Presidente Hayes, ya pudieron arrancar este martes, con acompañamiento de agentes de la Policía Nacional. El lunes los fiscalizadores fueron agredidos con piedras, tras intentar comenzar con el operativo.

“Ya pudimos comenzar este martes. Primero nos reunimos en la Municipalidad de Nanawa y luego nos acompañó la Policía. No sabemos cuándo específicamente vamos a terminar estos controles, puede ser mañana o durante la semana, pero hasta que concluyamos vamos a contar con el acompañamiento policial y luego tendremos los informes correspondientes”, explicó a nuestro medio.

Orué había relatado este martes por la mañana que ayer (lunes), apenas el equipo de fiscalización trató de ingresar a un comercio, los vendedores y comerciantes ya empezaron a tirar piedras contra el vehículo, por lo que prefirieron retirarse del lugar y postergar el proceso, a fin de precautelar la seguridad de los funcionarios.

“Conste que el proceso no era de sanción ni de incautación de mercaderías, era solamente ir a verificar a las personas, los comercios, hacer un censo, hacerles una capacitación si todavía no están inscriptos, nosotros le llamamos a eso operativo persuasivo”, expresó el viceministro más temprano a través de Monumental 1080 AM.

“Ya tuvimos años anteriores momentos de violencia con algunas personas, entonces preferimos que era mejor salir. Hoy hablamos con el intendente y hoy se va a proceder a hacer ese operativo. Entiendo que la Policía no va a estar colaborando en este proceso porque llama mucho la atención, no sé por qué hasta ese grado de violencia para no permitir el ingreso de funcionarios de Tributación”, lamentó a su vez.

Se trata de verificaciones que realizan desde la cartera de la SET para contar con la cantidad de comercios existentes en la zona y su nivel de actividad. Así también, con ello se busca inducir a la formalización de los comerciantes que aún no están en el Registro Único del Contribuyente (RUC) y dictar charlas gratuitas sobre las ventajas de pertenecer al círculo legal de la economía.

Según había asegurado Orué, no habrá sanciones ante las irregularidades, pero los comercios deben ponerse en regla en un periodo de 60 días. Incluso, no se descartan acciones judiciales para el cierre de los locales. Además, adelantó que los controles también se realizarán en otros puntos fronterizos del país.

En cuanto a la recaudación en el país, señaló que “estamos muy bien” y que se cuenta con un 3% por encima de lo que se había reportado al mismo periodo de 2020. “Estamos con casi USD 1.7 millones de recaudación. Bastante bien para seguir en pandemia. Ya superamos toda la recaudación de 2018, 2019 y 2020”, destacó el funcionario.

En ese sentido, indicó que un poco más del 50% de la recaudación corresponden a los impuestos indirectos, entre los cuales están el impuesto al valor agregado (IVA), con un 49%, pese a que solo el 14% del total de los contribuyentes lo abonan; el impuesto a la renta empresarial (IRE), que a partir del 2020 ya se unificó al Iracis e Iragro, con el 35%, mientras tanto, el impuesto a la renta personal (IRP), solo abarca del 3 al 5%.

Las inspecciones anticontrabando, a cargo de varias instituciones, se intensifican en Nanawa y en otras partes del país durante estos últimos meses del año debido al gran movimiento de compradores que se registran por las fiestas de fin de año.

El pasado 27 de noviembre, el ministro de la Unidad de Combate al Contrabando, Emilio Fúster, había señalado que recibieron reportes de que las personas fueron a cargar nafta o gasoil en algún punto de la ciudad de Nanawa, ya que probablemente el combustible se esté ingresando a un menor precio desde Argentina.