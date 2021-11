Comerciantes de Nanawa impiden a la SET hacer controles en la zona

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, informó que los trabajos consisten en procedimientos persuasivos. Esto implica básicamente, explicó, verificaciones sobre la cantidad de comercios y su nivel de actividad, inducir a formalizarse a aquellos que no se encuentran inscriptos en el Registro Único del Contribuyente (RUC) y ofrecer charlas gratuitas a los trabajadores de la zona sobre las ventajas de pertenecer al círculo legal de la economía.

Sin embargo, los fiscalizadores no pudieron arrancar ayer los controles debido a que fueron amenazados por los comerciantes y vendedores de la zona, según dijo el subsecretario de Estado. Indicó que en la fecha volverán al lugar y si persisten los intentos de agresión, pedirán respaldo policial.

Orué aclaró que, por el momento, la Administración Tributaria no aplicará sanciones en caso de detectar irregularidades, pero adelantó que si los comercios controlados en este operativo no se inscriben en un periodo de 60 días, pueden aplicar sanciones. No descartó, incluso, iniciar acciones judiciales para el cierre de los locales, como ocurre en otros puntos del país, aunque puntualizó que no es competencia de la SET corroborar si los productos que se venden son de contrabando, pues eso está a cargo de Aduanas y de la Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando (UIC).

Adelantó que estos controles también se extenderán a otros puntos fronterizos del país, recordando que se vienen las festividades de fin de año y el consumo se amplía con el cobro de los aguinaldos.

PÉRDIDAS. En las últimas semanas se pudo observar que la gente invadió la ciudad de Nanawa, vecina de Clorinda, Argentina, a fin de proveerse de todo tipo de productos, atendiendo los menores precios que tienen los productos como consecuencia de la devaluación de la moneda del vecino país.

A través de las redes sociales se difundieron fotos y videos de la fila de vehículos particulares que iban llegando a esta zona para abastecerse de productos. Los controles, en este caso, se complican para las autoridades encargadas, a partir de que las compras se realizan en territorio nacional.

Las estimaciones de pérdidas que vienen sufriendo y arrastran tanto productores como industriales del país van aumentando en consecuencia, ante las denuncias que los productos que se venden en esa zona no tienen un origen legal.

En este orden, el sector avícola viene soportando la caída de sus ventas de huevos y carne por más de G. 3.000 millones semanales, a raíz del gran volumen que permea las fronteras de Brasil y Argentina.

La Asociación de Faenadores de Ciudad del Este denunció que la semana pasada tuvo una caía de sus ventas por G. 1.800 millones debido al ingreso de carne argentina de contrabando.

Todos los rubros, como el de frutihortícolas, de azúcar, calzados, confecciones y domisanitarios, observan a diario cómo se comercializan libremente en mercados y en las calles productos de contrabando.

La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) y la Unión Industrial Paraguaya (UIC), por su parte, iniciaron la semana pasada una campaña de abaratamiento de precios de productos de la canasta básica en el orden del 30%, a fin de tratar de contrarrestar los efectos del contrabando.



PAC Móvil se traslada a Caazapá

Prosiguiendo con los servicios tributarios gratuitos en diferentes puntos del país, la Plataforma Móvil de Atención al Contribuyente (PAC Móvil) de la SET se traslada esta semana al Departamento de Caazapá.

De acuerdo con el informe oficial, el PAC Móvil se instaló ayer frente a la Municipalidad de Tavaí, hasta las 17.00.

Para la fecha, se prevé que este vehículo esté en la sede municipal de Abaí, desde las 07.30 hasta las 17.00.

El recorrido de la PAC Móvil en Caazapá continuará el miércoles 1 de diciembre, en el local del municipio de San Juan Nepomuceno, de 07.30 a 17.00; mientras que el jueves permanecerá frente a la Municipalidad de Yuty, también de 07.30 a 17.00. Se prevé que finalice su trayecto el viernes en la Municipalidad de 3 de Mayo, desde las 07.30 hasta las 12.00.

Algunos de los servicios son la inscripción y actualización de datos del Registro Único de Contribuyentes (RUC), solicitud de clave de acceso confidencial del usuario, la impresión de estado de cuenta, constancia de RUC y cédula tributaria.