“Todavía no tenemos respuestas del Viceministerio de Transporte, al final está quedando en el oparei. Hasta ahora no tenemos respuestas”, dijo a Monumental 1080 AM Rolando Martínez, presidente de la Asociación de Transportes Escolares.

Martínez explicó que esperan un subsidio para asegurar la rentabilidad del servicio, ya que el sector se vio muy afectado con la pandemia del Covid-19 y la suspensión de las clases presenciales. Agregó que “si llegan a un acuerdo, no tienen trabas para comenzar a operar”.

Lea más: Transportes escolares piden subsidio a VMT

En otro momento, indicó que el sector sigue con mucha incertidumbre y buscando trabajos alternativos para seguir generando ingresos.

Cerca de 4.000 transportistas a nivel nacional permanecieron en paro de actividades ante la llegada de la pandemia. "Muchos de los compañeros están con cuadros depresivos. El sector está en quiebra", lamentó.

Son alrededor de 80 unidades de buses escolares los que prestarán el servicio de traslado de pasajeros en Asunción y Central. Las unidades escolares circularán desde las 5.00 hasta las 22.00 y cobrarán G. 2.300 como el costo del pasaje.

La poca cantidad de buses en las calles hace que las personas deban viajar en forma aglomerada, exponiéndose así al coronavirus.

Esta situación se da en el peor momento de la pandemia del coronavirus en el país, que tiene un sistema de Salud que soporta la explosión de casos sin camas en las terapias.